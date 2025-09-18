Дизен: Украинцы осознали, что НАТО использует их в своих целях

Украинцы начали осознавать важный факт, заключающийся в том, что НАТО не помогает им, а использует в своих целях. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Все больше и больше украинцев понимают, несмотря на западную пропаганду, что НАТО использует их. Подавляющее большинство на Украине выступает за продолжение мирных переговоров», — написал он.

По его словам, европейцы, в отличие от украинцев, отвергают любой диалог с Россией, предпочитая помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в его «насильственной мобилизации для заполнения окопов».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сравнил мобилизацию на Украине с раковой опухолью. «Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента», — написал он.