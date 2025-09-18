Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 18 сентября 2025Мир

На Западе заявили об осознании Украиной важного факта

Дизен: Украинцы осознали, что НАТО использует их в своих целях
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинцы начали осознавать важный факт, заключающийся в том, что НАТО не помогает им, а использует в своих целях. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Все больше и больше украинцев понимают, несмотря на западную пропаганду, что НАТО использует их. Подавляющее большинство на Украине выступает за продолжение мирных переговоров», — написал он.

По его словам, европейцы, в отличие от украинцев, отвергают любой диалог с Россией, предпочитая помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в его «насильственной мобилизации для заполнения окопов».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сравнил мобилизацию на Украине с раковой опухолью. «Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    На Западе заявили об осознании Украиной важного факта

    Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи

    В российскому аэропорту приостановили полеты

    Раскрыто меню Трампа в Великобритании

    Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды

    Президент Бразилии высказался о Трампе

    Вскрылся главный страх обвиняемого в убийстве соратника Трампа

    Трамп отменил одно решение Байдена

    В Дубае построили самый высокий в мире отель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости