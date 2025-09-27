Пенсионер из Москвы отдал почти 85 миллионов рублей мошенникам

РИА Новости: Московский пенсионер отдал «сотруднику ФСБ» более 84,5 млн рублей

78-летний пенсионер из Москвы полгода слушал указания мошенников и отдал таким образом частями более 84,5 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что неизвестный связался с пожилым мужчиной через Telegram. Звонил аферист ему с апреля по сентябрь от лица некого сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), а после и Центрального банка РФ. Злоумышленник убедил москвича собрать все накопления и передать их частями якобы для их сохранности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют все обстоятельства, уточнил собеседник агентства.

Ранее эксперт Игорь Бедеров предупредил россиян об опасности звонков со сбросом. Как отметил специалист, они направлены на то, чтобы жертва перезвонила сама. Это помогает преступникам играть на любопытстве и чувстве беспокойства жертв.