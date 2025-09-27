Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:34, 27 сентября 2025Интернет и СМИ

Пенсионер из Москвы отдал почти 85 миллионов рублей мошенникам

РИА Новости: Московский пенсионер отдал «сотруднику ФСБ» более 84,5 млн рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

78-летний пенсионер из Москвы полгода слушал указания мошенников и отдал таким образом частями более 84,5 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что неизвестный связался с пожилым мужчиной через Telegram. Звонил аферист ему с апреля по сентябрь от лица некого сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), а после и Центрального банка РФ. Злоумышленник убедил москвича собрать все накопления и передать их частями якобы для их сохранности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют все обстоятельства, уточнил собеседник агентства.

Ранее эксперт Игорь Бедеров предупредил россиян об опасности звонков со сбросом. Как отметил специалист, они направлены на то, чтобы жертва перезвонила сама. Это помогает преступникам играть на любопытстве и чувстве беспокойства жертв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова предсказала войну между Россией и НАТО из-за Украины. Что готовят ВСУ?

    Минобороны России раскрыло потери ВСУ

    В ЕС усомнились в возможности создания «стены дронов»

    Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 80 миллионов рублей

    Украинцы стали распродавать в интернете эстонские сухпайки

    Москвичей предупредили о заметном похолодании

    Пенсионер из Москвы отдал почти 85 миллионов рублей мошенникам

    Трамп решил через Верховный суд запретить гражданство по рождению

    На Западе раскрыли истинный мотив Трампа в отношении Украины

    В Британии рассказали о напугавшем Зеленского заявлении Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости