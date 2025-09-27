Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней

МВД: Пенсионер из Петербурга заперлась и сгорела в проданной аферистам квартире

Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ УМВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 60-летняя жительница северной столицы стала жертвой дистанционного мошенничества. Она продала свою квартиру в доме 95 по проспекту Ветеранов и перевела деньги на счета аферистов. В день, когда ей предстояло отдать ключи новому владельцу, женщина закрылась в квартире и отказалась выходить. После этого в помещении случился пожар, женщина не выжила.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. Детали произошедшего устанавливаются.

Несколькими днями ранее пенсионерка из Москвы пообщалась с неизвестными и лишилась квартиры, а также 32 миллионов рублей. Сначала 79-летней москвичке позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником Росфинмониторинга и попросил женщину продиктовать код из СМС-сообщения. Через несколько дней лжеправоохранители сообщили ей, что сбережения якобы находятся под угрозой. Она сняла деньги со счетов и передала их курьеру, а после продала квартиру.