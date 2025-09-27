Экономика
10:58, 27 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности привычки жить в долг

Инвестор Федореев: Кредиты и кредитные карты формируют у людей зависимость
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Потребительские кредиты и кредитные карты формируют зависимость: человек привыкает закрывать текущие расходы заемными деньгами, и отказаться от этого становится все сложнее, рассказал основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев. Об опасности привычки жить в долг инвестор предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Взять кредит кажется простым решением, но со временем долговая нагрузка растет и превращается в привычный фон. Кредитные карты особенно усиливают этот эффект. Они создают ощущение, что деньги всегда доступны, хотя на самом деле каждое снятие или покупка оборачиваются высокими процентами. В результате обычные бытовые траты — продукты, одежда, поездки — постепенно становятся долгом», — отметил Федореев.

Специалист объяснил, что даже при снижении ключевой ставки кредиты не становятся безопасными: проценты остаются высокими, а привычка жить «в долг» закрепляется. Он добавил, что выйти из долговой зависимости без пересмотра финансового поведения крайне сложно.

Кредит оправдан только тогда, когда он решает жизненно важную задачу или открывает реальную возможность для будущего роста. Во всех остальных случаях это дорогой способ удовлетворить текущие желания

Сергей Федореевоснователь краудлендинговой платформы «ВДело»

По словам Федореева, использовать кредитную карту или брать кредит на повседневные траты и импульсивные покупки — это лишняя нагрузка. «Лучше накопить и закрыть потребность своими средствами, чем занимать у собственного будущего», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что с 2026 года россияне не смогут оформить более одного микрозайма на руки. Кроме того, гражданам запретят выдавать подобный кредит, если у тех будет непогашенный долг в микрофинансовой организации.

