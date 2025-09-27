В отношении обманувшей фанатов «Руки вверх!» кассирши возбудили уголовное дело

Против обманувшей 22 фаната «Руки вверх!» кассира возбудили дело о мошенничестве

В отношении кассирши, обманувшей 22 фаната группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт в Туле, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следователям отдела полиции «Советский» УМВД России поступили заявления от 22 граждан. Расследование ведется по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). «Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки», — написала Волк.

