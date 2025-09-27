Развеян миф о пользе популярных каш на завтрак

Нутрициолог Куликов: Каши быстрого приготовления на самом деле бесполезны

Большое количество людей начинают свое утро с каш быстрого приготовления, которые на самом деле считаются самыми бесполезными. Об этом журналистам «Газеты.Ru» рассказал директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

По его словам, хлопья быстрого приготовления получаются из расплющивания зерна до тонкой пластины и термической обработки, именно поэтому в подобных кашах никакой пользы нет.

В этой связи, как уточнил Куликов, лучше выбирать каши с высокой продолжительностью варки — они станут прекрасным источником витаминов группы В и Е, а также пищевых волокон, снижающих содержание вредного холестерина, растворимой клетчатки – бета-глюкана, улучшающей перистальтику кишечника, углеводов-пентозанов. В эти компоненты положительно влияют на здоровье кишечника.

Если покупаете овсянку, то нужно внимательно читать упаковку. При этом в составе должны быть хлопья без добавок.

«Срок годности для зерна в картонной коробке — не более 4 месяцев, в целлофане — не более 1 года. Не используйте просроченные каши», — добавил нутрициолог.

Как оказалось, еще одна малополезная каша — манная. В ней очень много глютена, а микроэлементов, витаминов и белка — по минимуму. Кроме того, она может мешать усвоить витамин D.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.