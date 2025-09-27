Забота о себе
12:19, 27 сентября 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали реже мыться из-за возможной потери сознания

Shot: Частый прием душа в холод может привести к сосудистому спазму
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам порекомендовали реже мыться из-за возможной потери сознания, пока в жилых домах не заработает отопление. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как пояснили изданию несколько сосудистых хирургов, частый прием душа в сильный холод может привести к проблемам со здоровьем. По их словам, из-за резких перепадов температуры организм начинает испытывать стресс, что несет опасность резкого сосудистого спазма. В результате сосудистое сопротивление ведет к большой нагрузке на сердце.

Подчеркивается, что в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и слабым иммунитетом. Им советуют максимально быстро одеваться после душа и не ходить с мокрыми волосами.

Ранее врач общей практики Александр Мясников рассказал, что внезапные обмороки могут быть признаком проблем с сердцем или эпилепсии. Людям, сталкивающимся с ними, медик посоветовал обратиться к аритмологу и пройти электрофизиологические исследования.

