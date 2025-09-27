Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:15, 27 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь бедных пенсионеров в США фразой «здравствуй, помойка»

Алина Черненко

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Путешественница Марина Ершова побывала в США и сравнила жизнь местных и российских пенсионеров. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой стране старость «может быть золотой, а может быть хуже, чем вообще возможно себе представить». По ее словам, там много пенсионеров, которые живут «как в рекламе», но есть и те, кто еле сводит концы с концами.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
«Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?
«Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?
3 июня 2024

«В палатках на обочинах, под мостами и даже рядом с шикарными офисами живут те же старики, но у которых жизнь пошла наперекосяк. Потерял работу, не смог платить за жилье, заболел без страховки — и все, здравствуй, помойка. И таких — тысячи», — такими фразами описала жизнь бедных пожилых американцев Ершова.

Блогерша призналась, что она видела, как старики в США спорят за просроченный хлеб и перебирают пакеты с овощами, которые выбросили магазины.

«Америка, которая когда-то была символом мечты и богатства, сегодня полна стариков, у которых нет денег на нормальную еду. И ничего с этим не сделать. Они просто живут как могут», — констатировала автор.

Ранее другой путешествующий по миру россиянин сравнил здоровье пожилых людей в США и у себя на родине. По его мнению, российская пенсионерка ведет более здоровый образ жизни, чем американская.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

    Женщины устроили драку из-за бесплатной еды в Дагестане

    Зеленский раскрыл требование к Трампу на десятки миллиардов долларов

    Домашняя курица сбежала от хозяина и преодолела 40 километров на машине

    В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

    Раскрыты подробности последних лет жизни заслуженной артистки РФ Гавриловой

    Стало известно место Москвы в рейтинге мировых столиц по стоимости аренды однушки

    Россиянка описала жизнь бедных пенсионеров в США фразой «здравствуй, помойка»

    Отобравшийся на Олимпиаду-2026 фигурист рассказал об общении с иностранными спортсменами

    Снег выпал еще в одном российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости