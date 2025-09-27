Россиянка описала жизнь бедных пенсионеров в США фразой «здравствуй, помойка»

Путешественница Марина Ершова побывала в США и сравнила жизнь местных и российских пенсионеров. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой стране старость «может быть золотой, а может быть хуже, чем вообще возможно себе представить». По ее словам, там много пенсионеров, которые живут «как в рекламе», но есть и те, кто еле сводит концы с концами.

«В палатках на обочинах, под мостами и даже рядом с шикарными офисами живут те же старики, но у которых жизнь пошла наперекосяк. Потерял работу, не смог платить за жилье, заболел без страховки — и все, здравствуй, помойка. И таких — тысячи», — такими фразами описала жизнь бедных пожилых американцев Ершова.

Блогерша призналась, что она видела, как старики в США спорят за просроченный хлеб и перебирают пакеты с овощами, которые выбросили магазины.

«Америка, которая когда-то была символом мечты и богатства, сегодня полна стариков, у которых нет денег на нормальную еду. И ничего с этим не сделать. Они просто живут как могут», — констатировала автор.

