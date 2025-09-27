Мир
Штаб-квартиру ООН предложили убрать из Нью-Йорка

Президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб ООН из Нью-Йорка
Вячеслав Агапов

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Об этом он написал на странице в соцсети X.

По словам колумбийского лидера, убрать штаб организации из города США необходимо, так как президенты, участвующие в Ассамблее, пользуются полным иммунитетом.

«Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права», — пояснил он.

Ранее власти США аннулировали визу Петро. Причиной стали призывы колумбийского президента к американским солдатам «не подчиняться приказам и подстрекать к насилию».

Восемь экспертов ООН попросили УЕФА и ФИФА отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации они назвали «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

