Сотни граждан Израиля сообщили о попытках вербовки иранской разведкой

Полиция Израиля заявила о сотнях попыток вербовки граждан иранской разведкой

В Израиле сотни граждан заявили о попытке вербовки разведкой Ирана. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции, пишет РИА Новости.

Как стало известно, звонки поступали жителям страны с незнакомого номера в последние часы. «Мы призываем население сохранять бдительность, сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию полиции 100 и воздерживаться от сотрудничества с противником», — посоветовали в израильской полиции.

Там считают, что своими действиями Иран пытается посеять среди израильтян панику. Вербовка, по мнению местных силовиков, производится с целью добычи информации и осуществления террористической деятельности.

Ранее стало известно, что Иран в последние месяцы якобы ускорил строительство на секретном подземном военном объекте после ударов США и Израиля. Работы ведутся с 2020 года. Как выяснили журналисты, объект расположен в 1,6 километра к югу от ядерного комплекса в Натанзе под горной цепью Загрос, вглубь которой прокладывается туннель.