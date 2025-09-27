Мир
Совбез ООН отверг предложение России и Китая по Ирану

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая об иранской сделке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Совет Безопасности ООН отверг предложение России и Китая о продлении на полгода Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», отклонив соответствующий проект резолюции. Трансляция заседания Совбеза доступна на официальном сайте ООН.

За резолюцию, помимо России и Китая, проголосовали Алжир и Пакистан. Южная Корея и Гайана воздержались, остальные девять членов СБ (США, Великобритания, Франция, Дания, Греция, Словения, Панама, Сомали, Сьерра-Леоне) проголосовали против.

Данная резолюция была последним шансом предотвратить инициированное европейскими участниками иранской сделки (Британия, Франция, Германия) восстановление международных санкций против Ирана. «Евротройка» выразила уверенность в том, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в «предательстве» дипломатии после отказа Совбеза ООН продлить резолюцию по иранской ядерной проблеме. Он также упрекнул «евротройку» в том, что она не принимала эффективных мер для исполнения своих обязательств.

