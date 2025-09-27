Мир
США отзовут визу президента Колумбии из-за одного поступка

США отзовут визу президента Колумбии Петро из-за призывов к американским военным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Соединенные Штаты приняли решение аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за его призывов к американским солдатам. Об этом на странице в социальной сети X объявил Госдепартамент США.

В сообщении говорится, что Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал военнослужащих «не подчиняться приказам и подстрекать к насилию».

«Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — написал Госдеп.

Ранее Густаво Петро заявил, что поскольку США не намерены соблюдать права мигрантов, стоит перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в колумбийский город Картахена. Кроме того, Петро раскритиковал миграционную политику действующей американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

