Делингпол: В Молдавии часами допрашивают православных священников и избивают их

Власти Молдавии часами допрашивают православных священников в аэропорту, а некоторых даже избивают. Об этом заявил обозреватель британского Spectator Джеймс Делингпол.

По словам журналиста, таким образом власти страны пытаются добиться задержек и опоздания священников Молдавской православной церкви на рейсы. Большинство православных молдаван хотят сохранить старые обычаи, однако стремящееся вступить в Евросоюз правительство Кишинева притесняет их.

Ранее стало известно, что накануне выборов в парламент республики Молдавия стала массово отказывать иностранцам во въезде. Тех, кто пытается приехать в страну, отправляют в «отстойники» — комнаты с лавочками вдоль стен, без каких-либо удобств и даже банальных розеток. Кого-то, по словам очевидцев, долгое время «маринуют», остальных «подвергают некоему собеседованию, больше напоминающему допрос».

Ранее военблогер Юрий Подоляка предсказал войну Украины с Приднестровьем при одном условии. Он отметил, что для такого шага Киеву необходимо согласие Кишинева, которое может быть получено после выборов.