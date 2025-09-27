В Молдавии начали массово отказывать иностранцам во въезде

РИА Новости: В Молдавии начали отказывать иностранцам во въезде накануне выборов

Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде накануне выборов в парламент республики. Об этом РИА Новости сообщил очевидец в аэропорту Кишинева.

«Едва глянув документы и поинтересовавшись целью визита, молодой молдавский пограничник приказал подождать в соседней комнате. В "отстойнике" — комнате с лавочками вдоль стен, без каких-либо удобств и даже банальных розеток — к тому моменту скопилось уже человек 30. Абсолютно разношерстная публика», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что большинство из тех, кого в течение долгого времени «мариновали», в страну в итоге впустили. «Остальных подвергали некоему собеседованию, больше напоминавшему допрос», — сказал очевидец.

При этом он добавил, что пограничники вели себя корректно. «Тем, кому отказали во въезде, причину не называли, несмотря на однозначные вопросы со стороны "отказников"», — говорится в материале.

Уточняется, что после вылета из страны представители авиакомпании вместе с загранпаспортом предоставили «отказникам» бумагу, в которой было сказано, что решение об отказе на въезд обусловлено пунктом J: «Не выполняет другие условия, установленные статьей 8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от выборов в местный парламент оппозиционную партию «Великая Молдова», которую возглавляет Виктория Фуртунэ.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на воскресенье, 28 сентября. В июле 51-летняя Ирина Влах записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS). После этого ЦИК снял политика с выборов.