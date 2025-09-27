Россия
23:15, 27 сентября 2025Россия

Стало известно об уничтожении украинских БПЛА

Минобороны: Над регионами России уничтожили 11 украинских БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Шесть из них сбили над территорией Ростовской области, три — Курской области, два — Белгородской области.

27 сентября в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.

До этого сообщалось, что трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины.

