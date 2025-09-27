Россия
14:04, 27 сентября 2025Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области предупредил об опасности и рекомендовал населению отправиться в укрытия.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

Чуть позднее Гладков уведомил об отбое опасности прилета ракет и беспилотных летающих аппаратов.

За минувшие сутки в Белгородском районе по поселкам Малиновка, Октябрьский, Северный, селам Нечаевка, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 12 БПЛА. Восемь дронов удалось сбить. Как заявил Гладков, на участке автодороги Ясные Зори — Бочковка БПЛА был поврежден грузовой автомобиль, в селе Нечаевка — помещение предприятия, газопровод и линия электропередачи, в поселке Малиновка — два частных дома.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины.

