Трамп решил через Верховный суд запретить гражданство по рождению

CNN: Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд страны рассмотреть конституционность его указа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как считают в Белом доме, решения суда низшей инстанции, который признал недействительность указа Трампа, подрывает безопасность США на границе. Администрация считает, что подобные решения «предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц».

21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Уточняется, что эта мера будет касаться детей, родившихся через 30 дней после вступления указа в силу.