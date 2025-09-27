Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:44, 27 сентября 2025Интернет и СМИ

Трампа назвали президентом Европы

Politico: Трамп стал настоящим президентом Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: i-Images / Pool / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп стал «настоящим президентом Европы». Об этом пишет издание Politico.

Американский лидер заявлял, что так его называют главы многих стран Европейского союза (ЕС). Несмотря на то, что европейские чиновники опровергли его слова, в этих высказываниях все равно отражена неприятная реальность — «лидеры ЕС фактически предложили президенту место во главе своего стола». В статье упоминается, что генсек НАТО Марк Рютте открыто называл Трампа «папой», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с ним «однобокую сделку, напоминающую капитуляцию» перед США.

«Никогда с момента создания ЕС президент США не оказывал такого прямого влияния на европейские дела. И никогда еще лидеры ЕС не проявляли такой готовности — даже отчаянной — рассматривать президента США как авторитетную фигуру, которую нужно восхвалять, уговаривать, лоббировать, обхаживать и никогда открыто не противоречить ей», — указано в материале.

Ранее Трамп заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором. Он призвал ЕС присоединиться к пошлинам США в отношении России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова предсказала войну между Россией и НАТО из-за Украины. Что готовят ВСУ?

    Минобороны России раскрыло потери ВСУ

    В ЕС усомнились в возможности создания «стены дронов»

    Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 80 миллионов рублей

    Украинцы стали распродавать в интернете эстонские сухпайки

    Москвичей предупредили о заметном похолодании

    Пенсионер из Москвы отдал почти 85 миллионов рублей мошенникам

    Трамп решил через Верховный суд запретить гражданство по рождению

    На Западе раскрыли истинный мотив Трампа в отношении Украины

    В Британии рассказали о напугавшем Зеленского заявлении Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости