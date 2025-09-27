У подростка из Москвы чуть не взорвалась почка

В Москве прооперировали подростка, в теле которого врачи забыли две трубки

Подросток из Москвы чуть не лишился почки из-за того, что в течение двух месяцев не мог сходить в туалет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 15-летний Максим обратился к врачам из-за проблем с почками. Для исправления патологии ему была проведена операция, в ходе которой мочеточник соединили с мочевым пузырем. Спустя месяц после хирургического вмешательства медики удалили трубку для отвода мочи, однако через два часа после этого у молодого человека началась сильная боль в боку и повысилось давление, пишет канал.

Выяснилось, что почка раздулась из-за того, что из нее не может выйти моча. По словам матери Максима, врачи не стали как-либо исправлять ситуацию и отправили подростка домой, отметив, что такое случается после операций.

Через два месяца после этого молодой человек был снова госпитализирован из-за «невыносимой боли». Оказалось, что прооперированный мочеточник полностью зарос, и все это время почка не могла выводить отходы. Тогда врачи вывели трубку через прокол в спине.

«В марте подростка снова госпитализировали, но уже в другую больницу — его состояние не улучшалось. По словам матери мальчика, оказалось, что у него внутри остались две трубки — неудачные попытки дренажа, которые забыли убрать», — говорится в сообщении. В ходе повторной операции предметы были извлечены, уточняет Baza.

Отмечается, что мать пострадавшего с юристом подали в суд на клинику, потребовав компенсацию в 100 миллионов рублей. «Женщина уже заплатила за лечение сына больше трех миллионов. Мать заявляет, что ее сын из-за ошибок врачей вынужден пожизненно принимать таблетки от давления и не может посещать школу», — сообщает канал. Также вырос риск необходимости пересадки почки в будущем.

Клиника не признает своей вины и через суд требует с матери подростка недоплаченные за лечение 300 тысяч рублей.

