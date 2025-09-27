Ученые предсказали повышенную солнечную активность

Ученые предсказали повышенную вспышечную активность на Солнце в субботу

В субботу, 27 сентября, активность вспышек на Солнце будет повышенной. Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН), он доступен в Telegram.

«Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — существенно повышенная с возможностью дальнейшего роста», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошел редкий выброс одновременно двух гигантских протуберанцев. Протуберанцы — это гигантские струи раскаленной плазмы, которые выбрасываются с поверхности Солнца и удерживаются его магнитным полем.