Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:16, 27 сентября 2025Экономика

Ученые предсказали повышенную солнечную активность

Ученые предсказали повышенную вспышечную активность на Солнце в субботу
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото:: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

В субботу, 27 сентября, активность вспышек на Солнце будет повышенной. Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН), он доступен в Telegram.

«Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — существенно повышенная с возможностью дальнейшего роста», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошел редкий выброс одновременно двух гигантских протуберанцев. Протуберанцы — это гигантские струи раскаленной плазмы, которые выбрасываются с поверхности Солнца и удерживаются его магнитным полем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму ответили на заявления Зеленского о статусе полуострова

    В Московском зоопарке родились детеныши капибары

    На Западе рассказали о завершении проекта «Украина»

    Ученые предсказали повышенную солнечную активность

    Игрок «Ливерпуля» назвал лучшего российского футболиста в истории чемпионата Франции

    Мощный удар нанесен по критической инфраструктуре на западе Украины

    В отношении обманувшей фанатов «Руки Вверх!» кассирши возбудили уголовное дело

    Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

    Украину обвинили в поставках дронов-камикадзе террористам по всему миру

    По российской нефтеперекачивающей станции нанесен удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости