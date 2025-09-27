Украина попыталась атаковать три региона России с воздуха

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО 10 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать с воздуха три российских региона. О предотвращении ударов сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 08:00 до 13:00 дежурные средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов. Пять из них уничтожены в Курской области, три — в Белгородской, еще два — в Брянской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

До этого в Минобороны России отчитались об уничтожении 55 дронов ВСУ в ночь на 27 сентября. Атаке подверглись Ростовская, Брянская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская, Курская и Белгородская области.

В Астраханской области целью Украины были промышленные объекты. Как сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, при падении обломков беспилотников образовались локальные возгорания, их оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.