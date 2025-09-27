Россия
27 сентября 2025Россия

Восемь беспилотников сбили над российским регионом

В Астраханской области силы ПВО сбили восемь беспилотников
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Астраханской области средства системы противодействия беспилотным атакам уничтожили восемь дронов. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По его данным, целью атаки были промышленные объекты. При падении обломков беспилотников образовались локальные возгорания, их оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее 27 сентября сообщалось, что в Ростовской области отразили массированный налет украинских беспилотников. В результате атаки люди не пострадали.

