27 сентября 2025

Умер раненный во время теракта в «Крокусе» концертный промоутер

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Умер 53-летний основатель концертных компаний RIFF agency и Space RIFF Дмитрий «Космич» Сараев, получивший пулевое ранение в спину во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает The Voice.

Продюсера не стало в ночь на 26 сентября. Информацию о смерти Сараева подтвердила администрация Telegram-канала «Звездный городок». «Сегодня ночью завершил свой жизненный путь житель Звездного городка Дмитрий Ильич Сараев. Дмитрий был неординарным, талантливым и творческим человеком, неравнодушным жителем и патриотом Звездного городка», — говорится в сообщении.

По словам адвоката пострадавших Игоря Трунова, мужчина все это время лечился после ранения. «Лечение проходило тяжело», — рассказал он RT.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов пропали из материалов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Шоумены находились на площадке во время начавшейся стрельбы, однако не были заявлены как свидетели.

