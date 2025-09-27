В двух российских аэропортах ограничили полеты

В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели ограничения на полеты

Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он уточнил, что временные ограничения в авиагаванях были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на пятницу, 26 сентября, приостанавливал работу аэропорт Волгограда. Позднее ограничения были сняты.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на Брянскую область. Под удар попал город Стародуб, в результате в многоквартирном доме была повреждена кровля.