07:25, 27 сентября 2025

В Европе предупредили о новой большой войне

Steigan: Запад подталкивает Польшу к конфронтации с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Timelab / Unsplash

Запад оказывает давление на Польшу, подталкивая ее к конфликту с Россией. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

В статье отмечается, что сейчас Европа находится на пороге новой большой войны. По словам автора, НАТО и США пытаются вынудить Польшу взять на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией.

«НАТО и Соединенным Штатам нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав. Польша вписывается в эту схему», — пояснил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Он обратился к правительству России с просьбой «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты.

