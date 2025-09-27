Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 27 сентября 2025Мир

В Германии задумались о борьбе с подозрительными дронами

Bild: В Германии разрабатывают секретный план борьбы с подозрительными дронами
Вячеслав Агапов

Фото: Jens Buttner / Reuters

В Германии задумались о разработке секретного плана борьбы с подозрительными дронами. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bild.

План разрабатывает МВД страны во главе с министром Александером Добриндтом. Он включает меры по обнаружению и классификации незаконно запущенных дронов, электронному воздействию, а также перехвату управления БПЛА. Главным пунктом плана станет разрешение сбивать беспилотники в случае возникновения опасности жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре. Решения об этом будут принимать в Минобороны. Кроме того, власти хотят ужесточить наказание за запуск дронов над аэропортами.

За последние годы случаи появления неизвестных беспилотников в небе Германии участились. Дроны встречали над казармами, аэродромами, электростанциями, что подтолкнуло власти задуматься о возможном шпионаже. В последний раз несколько неопознанных беспилотников замечали в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Ранее стало известно о дронах над архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции. Там заметили два крупных беспилотника с мигающими огнями. Также литовская полиция зафиксировала три дрона в районе аэропорта Вильнюса, из-за чего работу воздушной гавани приостановили. Неделей ранее БПЛА заметили над финской гидроэлектростанцией, а также в воздушном пространстве Норвегии и Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    Названы способы защититься от гипертонии и болезней сердца при сильном стрессе

    В Германии задумались о борьбе с подозрительными дронами

    Режим ЧС федерального характера ввели из-за урожая в российском регионе

    Украина попыталась атаковать три региона России с воздуха

    В Госдуме отреагировали на сообщение о подготовке Киевом атаки на Европу

    Раскрыт план Евросоюза по передаче Украине российских активов

    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Обвиняемый в Москве в терроризме слесарь оказался гражданином двух государств

    Стало известно неожиданное последствие оттока молодежи с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости