В Германии задумались о борьбе с подозрительными дронами

Bild: В Германии разрабатывают секретный план борьбы с подозрительными дронами

В Германии задумались о разработке секретного плана борьбы с подозрительными дронами. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bild.

План разрабатывает МВД страны во главе с министром Александером Добриндтом. Он включает меры по обнаружению и классификации незаконно запущенных дронов, электронному воздействию, а также перехвату управления БПЛА. Главным пунктом плана станет разрешение сбивать беспилотники в случае возникновения опасности жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре. Решения об этом будут принимать в Минобороны. Кроме того, власти хотят ужесточить наказание за запуск дронов над аэропортами.

За последние годы случаи появления неизвестных беспилотников в небе Германии участились. Дроны встречали над казармами, аэродромами, электростанциями, что подтолкнуло власти задуматься о возможном шпионаже. В последний раз несколько неопознанных беспилотников замечали в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Ранее стало известно о дронах над архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции. Там заметили два крупных беспилотника с мигающими огнями. Также литовская полиция зафиксировала три дрона в районе аэропорта Вильнюса, из-за чего работу воздушной гавани приостановили. Неделей ранее БПЛА заметили над финской гидроэлектростанцией, а также в воздушном пространстве Норвегии и Дании.