В Крыму ответили на заявления Зеленского о статусе полуострова

Украина никогда не вернет ранее потерянные территории, включая полуостров Крым. Об этом РИА Новости заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
«Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву, поскольку государство это возникло вследствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР», — подчеркнул политик.
Константинов прокомментировал заявления Владимира Зеленского о возможности возвращения контроля Украины над территориями в границах 1991 года и призвал Киев подумать о восстановлении законности государства. Спикер крымского парламента также назвал незаконной передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.