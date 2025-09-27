Россия
10:28, 27 сентября 2025

В Крыму ответили на заявления Зеленского о статусе полуострова

Константинов заявил, что Украина никогда не вернет потерянные территории
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина никогда не вернет ранее потерянные территории, включая полуостров Крым. Об этом РИА Новости заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву, поскольку государство это возникло вследствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР», — подчеркнул политик.

Константинов прокомментировал заявления Владимира Зеленского о возможности возвращения контроля Украины над территориями в границах 1991 года и призвал Киев подумать о восстановлении законности государства. Спикер крымского парламента также назвал незаконной передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.

