В Крыму ответили на заявления Зеленского о статусе полуострова

Константинов заявил, что Украина никогда не вернет потерянные территории

Украина никогда не вернет ранее потерянные территории, включая полуостров Крым. Об этом РИА Новости заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву, поскольку государство это возникло вследствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР», — подчеркнул политик.

Константинов прокомментировал заявления Владимира Зеленского о возможности возвращения контроля Украины над территориями в границах 1991 года и призвал Киев подумать о восстановлении законности государства. Спикер крымского парламента также назвал незаконной передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.