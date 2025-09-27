В МИД Белоруссии раскрыли способ достижения мира на Украине

Рыженков: Мир на Украине возможен при понимании неделимости безопасности

Достижение мира на Украине возможно при понимании принципа неделимости безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности», — раскрыл способ Рыженков, отметив, что в США уже начали понимать этот принцип.

Ранее генсеку НАТО Марку Рютте задали вопрос об изменении позиции главы Белого дома Дональда Трампа касательно конфликта на Украине. По его словам, Трамп «вряд ли поменял свою точку зрения».