Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 27 сентября 2025Мир

В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

Захарова: ЕС показывает свое безумие, желая запретить туристические услуги в РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) хочет запретить оказывать туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций против РФ, что является «безумием». На этот запрет обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, от такого решения пострадают только европейцы, которые захотят посетить Россию и потратить тут свои деньги. Руководство «европейского сада», однако, считает, что деньги можно тратить «только на войну», подчеркнула дипломат.

«Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы. Нас их решениями не запугаешь. Но становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся», — написала Захарова.

Ранее Италия запретила россиянам ездить в семь стран Европы по шенгенской визе. По словам российских туристов, при получении итальянского шенгена в загранпаспорте стояла необычная пометка о том, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

    В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

    В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

    Военный аналитик рассказал о провале элитных подразделений ВСУ в Юнаковке

    В МИД заявили о беспрецедентном давлении США на КНДР

    В небе над российским городом прогремели взрывы

    Депутат Рады возмутился активным использованием русского языка на западе Украины

    Во Франции сообщили о планах 12 стран создать коалицию для финансовой поддержки Палестины

    США начали готовить удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости