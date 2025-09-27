В МИД заявили о беспрецедентном давлении США на КНДР

МИД: Россия не будет присоединяться к антикорейским заявлениям и документам

Российская сторона не будет присоединяться к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Так в МИД России пояснили причины отказа Москвы от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении дипведомства, текст финального документа конференции не отвечает подходам России. Дипломаты пояснили, что не могут принять обвинения, которые содержатся в нем относительно союзника РФ — Корейской Народно-Демократической Республики.

«В свое время Москва оказала помощь Пхеньяну в отражении агрессии объединенного Запада, а теперь наши союзники внесли неоценимый вклад в защиту территориальной целостности Российской Федерации», — отметили в МИД.

Там же уточнили, что причиной, по которой договор не приобрел свою правовую силу стала «обструкционистская позиция» Вашингтона по отношению к нему. Проблема кроется в том, что «сменяющие друг друга американские администрации уже без малого тридцать лет не предпринимают никаких усилий», чтобы договор был ратифицирован. В то же время, по заявлению дипломатов, позиция КНДР в этом вопросе связана с беспрецедентным давлением, оказываемым со стороны Америки и ее союзников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.