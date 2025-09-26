Мир
Россия указала на провокационный характер военной активности США против КНДР

Лавров заявил о провокационном характере военной активности США против КНДР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mauro Pimentel / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Политики обсудили cитуацию на Корейском полуострове. Лавров отметил что Вашингтон и его союзники проводят линию на усиление санкционно-cилового давления на Пхеньян. Глава внешнеполитического российского ведомства также подчеркнул безальтернативность возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся в регионе реалий.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея пойдет на переговоры с США при условии, что Вашингтон согласится на сохранение северокорейской ядерной программы. До этого он признался, что ностальгирует по встрече с президентом США Дональдом Трампом.

