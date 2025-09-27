В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации и беспилотников в зоне СВО

Минобороны России сообщило об ударе по подстанциям, используемым в интересах ВСУ

Российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Цели ударов раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы места хранения и пуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 20 по 26 сентября Российская армия нанесла шесть групповых и один массированный удары в зоне проведения СВО. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады с боеприпасами, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели.