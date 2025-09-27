Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 27 сентября 2025Россия

В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации и беспилотников в зоне СВО

Минобороны России сообщило об ударе по подстанциям, используемым в интересах ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение тяговым подстанциям, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Цели ударов раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы места хранения и пуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 20 по 26 сентября Российская армия нанесла шесть групповых и один массированный удары в зоне проведения СВО. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады с боеприпасами, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации и беспилотников в зоне СВО

    МИД Венгрии ответил на хамские провокации Украины

    Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

    ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе

    Объяснена опасность нового украинского дрона

    В Сирии выдали ордер на арест Асада

    12-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией

    В России началось нашествие хищных божьих коровок

    МИД России отреагировал на планы Европы создать «стену дронов»

    В МИД оценили последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости