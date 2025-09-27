В НАТО назвали случайностью инцидент в воздушном пространстве Эстонии

Bild: НАТО допускает случайность в инциденте с воздушным пространством Эстонии

Организация Североатлантического договора (НАТО) допускает случайность в инциденте с якобы нарушением воздушного пространства Эстонии самолетами Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов.

«Аналитики НАТО пока не могут исключить возможность случайного проникновения российского самолета в воздушное пространство Эстонии», — подчеркивает издание.

Bild сообщил о негласном расколе в рядах НАТО из-за трактовок инцидента 19 сентября. Ряд стран и аналитиков предполагает элемент случайности, в то время как часть альянса заявляет о якобы намеренном нарушении самолетами ВС России воздушного пространства Эстонии.

В Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись. 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии и заявил о строгом соблюдении международных правил.