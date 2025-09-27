Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 27 сентября 2025Мир

В НАТО назвали случайностью инцидент в воздушном пространстве Эстонии

Bild: НАТО допускает случайность в инциденте с воздушным пространством Эстонии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) допускает случайность в инциденте с якобы нарушением воздушного пространства Эстонии самолетами Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов.

«Аналитики НАТО пока не могут исключить возможность случайного проникновения российского самолета в воздушное пространство Эстонии», — подчеркивает издание.

Bild сообщил о негласном расколе в рядах НАТО из-за трактовок инцидента 19 сентября. Ряд стран и аналитиков предполагает элемент случайности, в то время как часть альянса заявляет о якобы намеренном нарушении самолетами ВС России воздушного пространства Эстонии.

В Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись. 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии и заявил о строгом соблюдении международных правил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опровергнуты слова Сырского о котле для ВС РФ

    Россиянка описала отель в Геленджике фразой «не было желания находиться»

    Xzibit приедет с концертами в Москву и Петербург

    Штаб-квартиру ООН предложили убрать из Нью-Йорка

    В НАТО назвали случайностью инцидент в воздушном пространстве Эстонии

    Стилист Николай Овечкин прокомментировал скандал с Инстасамкой

    На Западе раскрыли подробности инцидента в воздушном пространстве НАТО

    Иран передал России десятки километров земли под строительство

    Москвичей призвали готовиться к изменению климата

    В Норвегии обвинили НАТО в использовании Украины против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости