В России напомнили о необходимости демилитаризации Украины

Мирошник: Россия на переговорах не снимала вопрос о демилитаризации Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия на переговорах не снимала вопрос о демилитаризации Украины. О необходимости лишить Киев возможности физически вести войну напомнил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит РИА Новости.

Мирошник выступил на дискуссии «Преступления киевского режима» на фестивале документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев», который проходит в Минске. Он отметил, что позиция России на переговорах очень простая и понятная — Москва стремится сохранить жизни людей. «Режим, который привел к этому нацизму, он не может править страной, потому что он является токсичным», — счел Мирошник.

«Я вам точно могу сказать, что ни на одних переговорах на протяжении всего этого времени снятие ответственности за нарушение международного гуманитарного права не обсуждалось», — подчеркнул он.

Ранее Мирошник заявил, что Киев атаками на мирных граждан в России создает кровавый фон к начинающей работу в Нью-Йорке Генассамблее (ГА) ООН. Он назвал нацистским замыслом ситуацию, в которой украинский лидер будет выступать на высоком уровне, нанося удары по российским гражданским объектам.

