Во Франции сообщили о планах 12 стран создать коалицию для финансовой поддержки Палестины

Двенадцать стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Отмечается, что в нее войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Целью объединения станет стабилизация финансового положения палестинской администрации, базирующейся в Рамалле. Коалиция выделит ей не менее 170 миллионов долларов.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого сообщили о планах признать палестинскую государственность.