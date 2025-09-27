Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:32, 27 сентября 2025Бывший СССР

Военный аналитик рассказал о провале элитных подразделений ВСУ в Юнаковке

Марочко: Элитные подразделения ВСУ не смогли удержать Юнаковку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

К населенному пункту Юнаковка в Сумской области были направлены элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), но они не смогли его удержать. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что взятие под контроль Юнаковки является самым весомым успехом российских войск на сумском направлении за минувшую неделю. По словам эксперта, в боях за населенный пункт военным удалось сдержать серьезный напор со стороны противника.

«Украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств. И у них все равно ничего не вышло — наши военнослужащие продвинулись вперед, освободив Юнаковку», — указал он.

Ранее в Минобороны России отчитались о взятии Юнаковки. Кроме того, были взяты под контроль населенные пункты Переездное в Донецкой народной республике, а также села Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

    В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

    В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

    Военный аналитик рассказал о провале элитных подразделений ВСУ в Юнаковке

    В МИД заявили о беспрецедентном давлении США на КНДР

    В небе над российским городом прогремели взрывы

    Депутат Рады возмутился активным использованием русского языка на западе Украины

    Во Франции сообщили о планах 12 стран создать коалицию для финансовой поддержки Палестины

    США начали готовить удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости