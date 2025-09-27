Марочко: Элитные подразделения ВСУ не смогли удержать Юнаковку

К населенному пункту Юнаковка в Сумской области были направлены элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), но они не смогли его удержать. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что взятие под контроль Юнаковки является самым весомым успехом российских войск на сумском направлении за минувшую неделю. По словам эксперта, в боях за населенный пункт военным удалось сдержать серьезный напор со стороны противника.

«Украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств. И у них все равно ничего не вышло — наши военнослужащие продвинулись вперед, освободив Юнаковку», — указал он.

Ранее в Минобороны России отчитались о взятии Юнаковки. Кроме того, были взяты под контроль населенные пункты Переездное в Донецкой народной республике, а также села Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.