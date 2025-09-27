ВСУ ударили ракетами по российскому региону

ВСУ ударили ракетами по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за последние дни неоднократно звучали сигналы опасности, и попросил местных жителей не пренебрегать осторожностью. «Слышим сигнал — уходим в укрытия, отходим от окон, переходим в безопасные места», — проинструктировал Гладков.

По его словам, в результате последнего удара ранения получили три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их госпитализировали с баротравмами.

Губернатор также отчитался о последствиях обстрела беспилотниками ВСУ. Были повреждены автомобили, нежилые здания и частное домовладение. Пострадавших нет.