Xzibit рассказал о желании открыть автобизнес в России

Xzibit: Приехать и открыть автобизнес в России будет неплохой идеей

Приехать и открыть автобизнес в России было бы неплохой идеей. О таком желании рассказал американский исполнитель Xzibit, его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции, посвященной концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, музыкант заявил, что в России очень развита культура автомобилей.

«Я был бы не против приехать сюда, потому что автокультура очень сильна в России. Я думаю, что приехать сюда и открыть здесь какой-то автобизнес — это неплохая идея», — сказал он.

Американский исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, выступит 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам исполнителя, это будут большие шоу. В столице концерт пройдет на площадке VK Stadium, в Петербурге — в клубе «А2».