Украина заявила о получении от Израиля нового вооружения

Зеленский: Израиль передал Украине систему ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль передал Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Зеленского, поставка Израилем системы ПВО состоялась еще месяц назад. Более того, в скором времени Украина получит еще две аналогичные установки. При этом точные сроки украинский лидер не назвал.

Ранее израильский посол в Киеве Михаил Бродский объявил о передаче Киеву этого вида вооружения. Он утверждал, что комплексы уже находятся на Украине.

При этом через несколько дней Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на слова Бродского. В ведомстве заявили, что страна не передавала Киеву системы ПВО Patriot.