Женщины устроили драку из-за бесплатной еды в Дагестане

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Дагестане из-за бесплатной раздачи еды произошла драка. Об этом сообщается в местном Telegram-канале «Нетипичная Махачкала | Дагестан».

Ярмарки с бесплатной едой организовали в Избербаше в честь 75-летия города. На кадрах видно, как женщины столпились у стола, толкают друг друга, кричат и хватают еду. Организаторы просят жителей успокоиться, при этом на их фоне видна потасовка.

6 сентября давку устроили в Москве из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы на марафоне. Толкающиеся люди попали на видео.

