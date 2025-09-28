Актера Юрия Батурина внесли в базу скандального «Миротворца»

Актера Батурина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российского актера Юрия Батурина внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу данных сайта.

Как уточняется, артист попал в список «за финансовую помощь российским военным, поддержку РФ». Помимо этого, Батурина обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями. В его базу заносят известных российских деятелей — политиков, бизнесменов, актеров, спортсменов.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича нашли в базе украинского сайта «Миротворец». Уточнялось, что миллиардер находится в базе сайта с 2022 года.

22 сентября футболиста Артема Дзюбу внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Причина включения российского спортсмена в базу не уточняется.