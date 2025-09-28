Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 28 сентября 2025Бывший СССР

Актера Юрия Батурина внесли в базу скандального «Миротворца»

Актера Батурина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Российского актера Юрия Батурина внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу данных сайта.

Как уточняется, артист попал в список «за финансовую помощь российским военным, поддержку РФ». Помимо этого, Батурина обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями. В его базу заносят известных российских деятелей — политиков, бизнесменов, актеров, спортсменов.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича нашли в базе украинского сайта «Миротворец». Уточнялось, что миллиардер находится в базе сайта с 2022 года.

22 сентября футболиста Артема Дзюбу внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Причина включения российского спортсмена в базу не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

    Опубликованы кадры с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном

    «Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

    Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

    В России рассказали о планах главкома ВСУ отправить в Купянск недовольных радикалов

    ВСУ вновь ударили по инфраструктуре Белгорода

    Стало известно о планах России и Вьетнама построить первую вьетнамскую АЭС

    Макгрегор рассказал о совете от Трампа

    Звонок Трампа Орбану из-за российских энергоресурсов прервал его ужин с лечо

    Зеленский заявил о подготовке Россией блэкаута на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости