Американский актер Стивен Сигал пришел на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

Проститься с Тиграном Кеосаяном в Москве пришел американский актер Стивен Сигал

Американский актер Стивен Сигал пришел на церемонию прощания с заслуженным артистом РФ Тиграном Кеосаяном в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в январе 2025 года и больше восьми месяцев находился в коме. Причинной стали хронические проблемы с сердцем. Ему было 59 лет.

Сигал, прибывший проститься с телеведущим, отказался от комментариев. Почтить память Кеосаяна также пришли режиссер Федор Бондарчук, актер Федор Добронравов, певцы Филипп Киркоров, Лариса Долина и многие другие. Киркоров пожелал сил и стойкости семье Кеосаяна.

«Время было невероятное, смелое, свободное. Мы снимали первые музыкальные клипы, рекламу снимали, студию открыли. Он был моим другом близким. Это очень большая утрата, очень тяжело. Светлая память», — поделился переживаниями Бондарчук.

Ранее певица Лолита Милявская поделилась теплыми воспоминаниями о телеведущем и режиссере Тигране Кеосаяне. Артистка выразила свои соболезнования родным и близким Тиграна, а также отметила, что он был частью ее жизни до 2000-х годов.