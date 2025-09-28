Бывший СССР
14:21, 28 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках блокады Купянска

Shot: ВСУ начали блокаду Купянска из-за огромных потерь
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к созданию блокады в Купянске из-за больших потерь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника издания, украинское командование оставило нуждающихся гражданских без помощи. Также без воды и медикаментов остались штурмовые группы, расположенные в центральной части города. При этом продвижение штурмовых рот Вооруженных сил (ВС) России продолжается: так, трасса на Харьков оказалась под огневым контролем военных.

Журналисты Shot рассказали, что в городе осталось около 800 гражданских, так как не все местные жители решили покинуть Купянск. Раньше можно было выехать из города в сопровождении ВСУ, однако сейчас такой возможности нет.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что на Украине признали, что группировка ВСУ в Покровске осталась без снабжения. В сообщении говорится, что снабжение украинских войск в городе полностью отрезано.

