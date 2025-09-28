Мир
Британско-украинские БПЛА станут частью «стены дронов» в Европе

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sherbak_photo / Shutterstock / Fotodom

Великобритания наладит массовое производство беспилотников совместно с Украиной для создания системы защиты границ НАТО в Европе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на министра обороны Джона Хили.

БПЛА, разрабатываемые в рамках проекта Octopus, будут развернуты в качестве части «стены дронов» вдоль восточного фланга НАТО. «Мы готовы с союзниками по НАТО продемонстрировать [президенту России Владимиру] Путину, что его агрессия и вторжения, безрассудные или преднамеренные, будут оспорены», — заявил Хили, назвав недавние инциденты в воздушном пространстве Польши и Эстонии опасными.

Министр подтвердил, что Великобритания и Украина будут совместно владеть интеллектуальной собственностью на эти разработки, что позволит развертывать их на территории европейских стран НАТО.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что два британских истребителя Королевских ВВС Typhoon совершили первый полет над Польшей в рамках операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry). Глава британского оборонного ведомства Джон Хили заявил, что полеты посылают четкий сигнал о том, что «воздушное пространство НАТО будет под защитой».

