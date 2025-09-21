Истребители Великобритании пролетели над Польшей в рамках операции НАТО

Два британских истребителя Typhoon пролетели над Польшей в рамках операции НАТО

Два британских истребителя Королевских ВВС Typhoon совершили первый полет над Польшей в рамках операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry). Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

В ведомстве пояснили, что операция была начата из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны. Уточняется, что истребители вылетели с базы Конингсби в Линкольншире в сопровождении самолета-заправщика Voyager для обеспечения защиты «от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что полеты посылают четкий сигнал о том, что «воздушное пространство НАТО будет под защитой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации РФ. По ее словам, выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации конфликта голословны, поскольку никаких конкретных доказательств «злого умысла» не приведено.