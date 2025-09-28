Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 28 сентября 2025Путешествия

Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике

Shot: Акула набросилась на 40-летнего дайвера в Коста-Рике и прокусила ему лицо
Мария Винар

Фото: Ethan Daniels / Shutterstock / Fotodom

Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел возле острова Кокос. Акула набросилась на 40-летнего туриста из Мексики на глубине 30 метров. Она прокусила кислородный шланг, а затем укусила пострадавшего за голову и левую часть лица. Дайвер с полученными травмами смог выплыть на поверхность и вызвать помощь.

На берегу мужчине помогли остановить кровотечение и стабилизировали состояние. Туриста ожидает госпитализация, на материк его доставят на лодке. Дорога займет от 36 до 40 часов, поскольку остров находится в 500 километрах от материка.

Местные власти разбираются в ситуации. Вид акулы, которая напала на мужчину, пока неизвестен.

Ранее россияне пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул. Морских хищников видели у берегов популярных курортов Хургады и Макади.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

    Экономист оценил вероятность дефицита топлива в России

    Вырез на платье танцовщицы случайно оголил ее грудь в прямом эфире телешоу

    Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике

    Под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО

    В Кремле рассказали о проблеме договора с США о сокращении вооружения

    На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка

    В российском зоопарке изюбрь насмерть проткнул рогами мужчину на глазах у детей

    Фигуристка Петросян объяснила желание сняться с отбора на Олимпиаду

    Приднестровье обвинило Кишинев в нарушении прав граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости