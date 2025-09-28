Экономист оценил вероятность дефицита топлива в России

Экономист Колобанов: России хватит бензина даже с учетом ремонтов на НПЗ

В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учетом ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), поэтому автовладельцам не стоит паниковать из-за возможного дефицита топлива. Об этом заявил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.

«Проблема стабильного нефтепродуктообеспечения при авариях и внеплановых ремонтах всегда состоит только в оперативном налаживании новых логистических решений, в том числе с учетом немонополизированного рынка, а не в общем дефиците топлива», — пояснил Колобанов.

Экономист посоветовал владельцам автомобилей более вдумчиво относиться к «раздуваемой истерии» по поводу скорого дефицита топлива и не провоцировать своими действиями по покупке топлива «про запас» еще большие дисбалансы. Он добавил, что подобная ситуация возникает каждые два-три года и сценарий почти всегда одинаковый: незначительные дисбалансы раздуваются спекулятивными манипуляциями до заметных размеров.

Ранее Минэнерго поставило целью в 2026 году сохранить темпы роста цен на бензин близко к уровню инфляции. Как отмечают в министерстве, рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от скорости роста цен в стране с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.