Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:51, 27 сентября 2025Экономика

В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

Минэнерго поставило цель сохранить темпы роста цен на бензин близко к инфляции
Вячеслав Агапов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Минэнерго поставило цель в 2026 году сохранить темпы роста цен на бензин близко к уровню инфляции. О задаче ведомства ограничить стоимость топлива сообщает ТАСС.

Как отмечают в министерстве, рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от скорости роста цен в стране с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

«Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать диспаритетов оптовых и розничных цен и дисбалансов в поставках топлива по всем каналам реализации», — добавили представители Минэнерго.

Как отмечают в Росстате, с начала года бензин на АЗС в России подорожал на 8,36 процента, что почти вдвое выше уровня инфляции за тот же период (4,16 процента). В то же время дизельное топливо выросло в цене на три процента.

В четверг, 25 сентября, стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже рекордно выросла. Цены на бензин марки «Регуляр» увеличились на 0,22 процента, до 73 848 рублей за тонну. Марка АИ-95 «Премиум» подорожала на 0,5 процента, до 79 788 рублей за тонну.

Топливо дорожает на фоне внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке. На фоне ограниченных запасов сотрудники АЗС стали ограничивать выдачу клиентам — одни разрешают приобретать не более 10-20 литров, а другие вовсе приостановили продажу топлива, оставив в ассортименте только дизель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    Снег выпал еще в одном российском регионе

    В Раде заявили об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского

    Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

    Из 19-го пакета санкций против России исключили один пункт

    В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

    Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами

    Стало известно об ударе по снабжению военного производства Украины

    Названа причина смерти актрисы из «Глухаря» и «Мимино»

    Европейскую страну обвинили в желании нажиться на поставках нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости