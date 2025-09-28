Россия
11:14, 28 сентября 2025Россия

Губернатор сообщил о летевших на российский регион беспилотниках ВСУ


Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

На подлете к Ярославлю уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О летевших на российский регион дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram.

По данным главы региона, никто не пострадал. Кровля одного частного дома получила незначительные повреждения.

«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки», — написал Евраев.

Губернатор также сообщил о продолжающейся работе подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 сентября был сбит 41 украинский беспилотник самолетного типа над восемью регионами России. Большинство из них — над Курской областью.

