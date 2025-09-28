Кадыров рассказал об успешной операции ВС России на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешноп роведенной операции российскими военнослужащими на Харьковском направлении. В своем Telegram-канале он заявил, что ВС РФ уничтожили дронами пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом.

«Подразделения группы Апти "Охотника" спецназа "Ахмат" МО РФ совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка отметились очередным успехом. На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом», — уточнил глава Чечни.

В результате пикап и живая сила противника были уничтожены.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец опроверг слова главкома ВСУ Александра Сырского об окружении ВС России под Добропольем. «Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная», — подчеркнул он.