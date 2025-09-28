Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:04, 28 сентября 2025Россия

Кадыров рассказал об успешной операции ВС России на харьковском направлении

Кадыров: ВС России уничтожили дронами пикап ВСУ с личным составом под Харьковом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешноп роведенной операции российскими военнослужащими на Харьковском направлении. В своем Telegram-канале он заявил, что ВС РФ уничтожили дронами пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом.

«Подразделения группы Апти "Охотника" спецназа "Ахмат" МО РФ совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка отметились очередным успехом. На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом», — уточнил глава Чечни.

В результате пикап и живая сила противника были уничтожены.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец опроверг слова главкома ВСУ Александра Сырского об окружении ВС России под Добропольем. «Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Кадыров рассказал об успешной операции ВС России на харьковском направлении

    ВС России уничтожили десять боевиков «Азова» и бригады «Лють»

    В ДНР бойцов ВСУ спасли от сослуживцев

    Силы ПВО сбили БПЛА над российским регионом

    Зеленская осудила выступление российской певицы в опере в Лондоне и не получила поддержки

    Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

    На Украине объявили в розыск российскую актрису

    В России указали на потерю рейтинга европейскими лидерами из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости